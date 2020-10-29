Комиссия управления по труду и занятости Челябинской области встретилась с сотрудниками «Метагломерата» в Магнитке

Ситуацию с закрытием завода в Кусинском районе обсудят на совещании при замгубернатора Егоре Ковальчуке.

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В главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области рассказали о своём видении ситуации на заводе «Метагломерат» в посёлке Магнитка. Напомним, с предприятия начали увольняться сотрудники. ПО информации некоторых СМИ, их принуждают написать заявления по соглашению сторон.



Ситуацию прокомментировал начальник ГУ по труду и занятости населения региона Владислав Смирнов. Он отметил, что в среду, 28 октября, на «Метагломерате» отработал консультационный центр ведомства. До сотрудников предприятия пытались донести факт невыгодности увольнения по соглашению сторон, особенно для тех, кому до выхода на пенсию остаётся порядка пяти лет.

«Они, подписывая заявления по соглашению сторон, теряют в правах, так как досрочная пенсия по представлению службы занятости идёт только в отношении граждан, которые потеряли работу при сокращении. Мы информируем людей о порядке взаимодействия с центром занятости, явно это понадобится многим. Закончили анкетирование, мы его начали ещё в начале октября. Анкетировали мы 243 человека. По факту из 386, которые были на начало месяца в штатном расписании, сейчас уже 283 человека остаётся, то есть там достаточно активно увольняются»,— рассказал сайту «Первый областной» начальник ГУ по труду и занятости населения Челябинской области Владислав Смирнов.

Уже завтра совещание по вопросу «Метагломерата» проведёт заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук. Будет рассмотрен вопрос дорожной карты по ситуации. Руководитель управления по труду и занятости подчеркнул, что они уже сейчас начали работу в этом направлении и связались с центрами занятости Златоуста и Миасса, а также начали работу с центрами в Пластовском, Верхнеуральском, Карталинском районах и Челябинске. Таким образом прорабатывается интерес ГОКов к сотрудникам «Метагломерата».

«По факту анкетирования мы видим небольшой интерес к достаточно неёмкому предложению со стороны электрометаллургического комбината по переустройству людей в Челябинск, в Пермский край на площадки ЧЭМК. Думаю, здесь у нас будет определённый результат, так как большинство ГОКов, работающих на территории Челябинской области, входящие в крупные холдинги, приспособлены для работы сотрудниками вахтовым методом, причём на современном уровне. Думаю, будет тормозить ситуацию то, что по факту люди будут трудоустраиваться, рассматривать варианты выездной работы на вахте только с начала января следующего года»,— добавил Владислав Смирнов.

Сама возникшая ситуация, по мнению руководителя управления, напрямую повлияет на рынок труда в регионе. Сейчас ведомство смотрит на то, какие предложения будут подготовлены для заводчан, в том числе и с финансовой точки зрения. По словам Владислава Смирнова, результаты анкетирования сотрудников «Метагломерата» показали, что их зарплата составляла около 20—25 тысяч рублей.

«Это довольно низкие заработные платы. Мы сейчас выходим на те структуры, которые нуждаются в кадрах, тем более это кадры подготовленные, профессиональные, совпадающие по профилю своей работы, но при этом мы видим, что на перечисленных ГОКах уровень зарплаты выше — от 40 до 70 тысяч. Это делает предложения очень интересным для сотрудников „Метагломерата“», — заключил Владислав Смирнов.

Отметим, что «Метагломерат» — предприятие, входящее в промышленную группу «Урало-Сибирская металлургическая компания». Оно занимается обогащением хромовых руд. Фактически оно является градообразующим для Магнитки Кусинского района, в которой проживают 5 000 человек. Общая численность рабочих на заводе составляет около 400 человек.