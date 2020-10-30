Ситуацию с «Метагломератом» рассмотрели на заседании рабочей группы

Оно проходило под руководством вице-губернатора Егора Ковальчука.

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Министерство промышленности, новых ресурсов и технологий Челябинской области разработало дорожную карту для решения ситуации «Метагломерата» в посёлке Магнитка Кусинского района. Сегодня, 30 октября, она обсуждалась на заседании рабочей группы под руководством вице-губернатор Егора Ковальчука. В режиме ВКС в обсуждении приняли участие представители минпрома, минэкономразвития, минсоца, Главного управления по труду и занятости, Федерации профсоюзов, а также руководители АО «ЧЭМК», Кусинского муниципального района и Магнитского городского поселения.



Как заявил Егор Ковальчук, необходимо сделать всё возможное, чтобы снять напряжённость вокруг «Метагломерата». Он отметил, что предприятие является градообразующим, а также предложил рассмотреть его перепрофилирование на выпуск другой продукции.

«Если же сделать это не получится по техническим причинам, нужно искать способы трудоустройства высвобождающихся сотрудников с сохранением их прежней или увеличением зарплаты. К этому процессу должны активно подключиться власти района и муниципалитета. И только уже в самом крайнем случае стоит запускать процедуру увольнения или сокращения, разумеется, с соблюдением всех норм трудового законодательства Российской Федерации»,— заявил Егор Ковальчук.

Как сообщил глава муниципалитета Юрий Лысяков, по предварительным подсчётам остановка при остановке производства консолидированный бюджет поселения потеряет порядка 20 миллионов рублей. Именно поэтому местные власти поддержали идею с ноября по апрель загрузить мощности «Метагломерата», но по другому профилю. Генеральный директор АО «ЧЭМК» выразил уверенность, что для переработки непрофильного сырья имеющееся оборудование не предназначено, но согласился привлечь специалистов для детальной экспертизы.

«По данным его заместителя по труду и кадрам Ирины Мерзляковой, на сегодняшний день численность трудового коллектива „Метагломерата“ составляет 320 человек, из них 73 — пенсионеры. На другие предприятия промышленной группы перевелись уже более 60 сотрудников из Магнитки, причём с увеличением зарплаты. Работа по трудоустройству оставшихся работников продолжается. Между тем, Центр занятости населения Кусинского района приводит другие цифры: 320 человек значились в штате предприятия по состоянию на 26 октября На 28 октября численность работников ООО „Мет агломерат“ составляет 283 человека. 195 человек написали заявление по собственному желанию с предполагаемой датой увольнения до 1 ноября г. На предприятии предположительно останутся работать 28 человек и 17 женщин из числа беременных и находящихся в отпуске по уходу за ребенком»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе правительства Челябинской области.

По итогу заседания было отмечено, что все планируемый действия донесены до всех участников. Областное правительство выразило надежду, что руководство и собственник предприятия рассмотрят и примут предложения профсоюзов и работников. Это поможет снять напряжённость вокруг ситуации.

Напомним, с «Метагломерата» в посёлке Магнитка начали увольняться сотрудники. ПО информации некоторых СМИ, их принуждают написать заявления по соглашению сторон. Ситуацию для «Первого областного» ранее прокомментировал начальник ГУ по труду и занятости населения региона Владислав Смирнов. Он отметил, что на предприятии в среду, 28 октября, отработал консультационный центр ведомства. Кроме того, уже сейчас управление ищет новую работу для сотрудников «Метагломерата».