«Ситуация вышла из-под контроля»: в Юрюзани назрел мусорный коллапс

Нового регоператора в Горном кластере так и не выбрали, а прежний со своими обязанностями не справляется

Жители Юрюзани массово жалуются на несвоевременный вывоз мусора в городе — контейнерные площадки переполнены. В администрации Катав-Ивановского района прошла рабочая встреча по ситуации с вывозом мусора с участием глав сельских поселений и городским прокурором. Представитель регионального оператора, который занимается вывозом ТКО с площадок, на встречу не пришел, сообщает районная администрация.

«Ситуация с вывозом твердых коммунальных отходов на территории муниципалитета давно вышла из-под контроля. И если в Катав-Ивановске и сельских поселениях контейнерные площадки очищаются относительно нормально, то в Юрюзани проблем много. Я ежедневно получаю обращения, фотографии, видеозаписи на тему переполнения контейнеров и несвоевременного вывоза мусора от жителей Юрюзани в социальных сетях. Мы принимаем меры, но очевидно, что их недостаточно. Нужно усиливать работу в этом направлении», — заявил глава Катав-Ивановского района Николай Шиманович.

Катав-Ивановский район условно поделен на две половины: в одну вошел районный центр и часть сельских поселений, территориально расположенных от Катав-Ивановска в сторону Башкирии, в другую — Юрюзань, Совхозный, Меседа и Тюлюк. На каждой половине работают разные коммунальные компании по сбору мусора. И если в Катав-Ивановске и некоторых селах ситуация складывается более-менее нормально, то в Юрюзани назревает мусорный коллапс.

В Юрюзани ежедневно мусоровоз должен собирать и увозить на полигон две полные машины. В этом случае контейнерные площадки не успевали бы переполняться, как это происходит сейчас. На практике же машина часто прибывает в город лишь во второй половине дня и успевает сделать только один рейс. А бывают дни, когда техника вообще не появляется во дворах.

«У них большие территории на обслуживании, много населенных пунктов, а машин и сотрудников не хватает, вот и возникают периодически такие проблемы. Мы на постоянной основе мониторим ситуацию, объезжаем все контейнерные площадки, делаем фото- и видеофиксацию, ведем претензионную работу с регоператором, направляем обращения в прокуратуру. Только все меры малоэффективны. Время идет, а ситуация не меняется», — отметил глава Юрюзани Юрий Бобылев.

Значительно усугубилась ситуация несколько месяцев назад, когда подрядчик принял решение отменить сбор мусора «по мешкам» в частном секторе Юрюзани. По всем районам установили большие контейнеры, более двадцати штук, они быстро заполнились и превратились в большие свалки. После многочисленных жалоб жителей частично сбор мусора «по мешкам» вернули, но не во всех районах.

«Можно постоянно увеличивать количество контейнеров и площадок, выделять деньги на уборку территории, но окончательно мы сможем забыть о проблеме только тогда, когда сменится региональный оператор, когда мусор будет вывозиться по графику и в полном объеме», — добавил Николай Шиманович.

В России третий год длится «мусорная реформа», которая потребовала от субъектов выбора региональных операторов, создания инфраструктуры и строительства новых объектов. С какими проблемами при реализации нового закона столкнулась Челябинская область, как внедряют раздельный сбор мусора и где появятся новые полигоны, ИА «Первое областное» в большом интервью рассказала начальник управления организации обращения с отходами Минэкологии региона Юлия Жукова.

В Горный кластер входят Саткинский, Катав-Ивановский и Ашинский районы, Усть-Катавский и Трехгорный городские округа. С 2018 года там работает МУП «Комритсервис» из Сатки. В кластере были проблемы с вывозом мусора, действующего оператора лишили статуса еще в прошлом году. До выбора нового регоператора компания обязана вывозить отходы с площадок на полигон.

Весной Минэкологии региона объявила новый конкурс по выбору оператора для Горного кластера. Но 31 мая 2021 года конкурсный отбор комиссия регионального министерства экологии признала несостоявшимся. На конкурс заявились две компании, но обе не соответствовали требованиям аукциона, поэтому от участия их отстранили.