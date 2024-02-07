В Челябинской области из-за снегопадов и непогоды возникли перебои в работе техники по вывозу мусора. Тяжелее всего обстановка на юге региона, куда мусоровозы просто не смогли добраться из-за сугробов, сообщает пресс-служба Центра коммунального сервиса.
Во время снегопада перевозчикам ТКО трудно добраться до мусорных площадок, расположенных в частных секторах. На юге региона из-за сильного ветра на отдельных участках дорог возникли переметы, которые мешают проезду мусоровозов.
Кроме того, на нерасчищенных дорогах в Нагайбакском районе, Карталах, Челябинске, Копейске мусоровозы застревают в сугробах. Им на помощь выезжает спецтехника. Жителей региона просят не оставлять машины рядом с контейнерными площадками, а также в узких дворовых проездах.
Напомним, что из-за снегопадов, прошедших в Челябинской области в январе, в городах и районах региона также возникли проблемы с вывозом мусора. В Челябинске вице-губернатор Сергей Шаль проверял, как идут работы по вывозу снега с улиц и коммунальных отходов с контейнерных площадок.
Ранее Челябинская прокуратура открыла горячую линию, на которую можно обратиться по вопросам вывоза и уборки мусора. Она работает по будням с 09:00 до 18:00 по телефону 89925258245.
Добавим, в Челябинской области объявлено штормовое предупреждение о непогоде. По данным синоптиков, снегопады не прекратятся до конца рабочей недели.
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