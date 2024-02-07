В снегопад челябинцы могут сами перевести школьника на дистант

Минобр Челябинской области пояснил, как правильно это сделать

На Южном Урале снова обильные снегопады, а на дорогах — каша из талого снега. Если семья считает, что ребенку будет трудно добираться до школы, можно оставить его дома. Об этом ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе Минобра Челябинской области.

«Только родители знают, каким образом их ребенок добирается в школу. Если они считают, что в таких погодных условиях в дороге могут возникнуть проблемы, ребенка можно оставить дома, чтобы он в этот день учился дистанционно», — говорит пресс-секретарь ведомства Светлана Платонова.

Уроки в школе на Южном Урале, как правило, отменяют по причине низких температур. Но в январе 2024 года во время обильного снегопада уже был прецедент, когда школы вводили дистант из-за плохого состояния дорог и плохой работы общественного транспорта. Все по той же причине на дистант отправляли школы нескольких муниципалитетов.

Обычно такое решение принимают коллегиально: диспетчерская служба оценивает ситуацию на дорогах, а комитет по делам образования вводит дистант.

«Если семья решает оставить ребенка дома самостоятельно, нужно сообщить об этом учителю по любым доступным каналам связи. Обычно школы относятся к этому с пониманием, а причина отсутствия признается уважительной», — замечает Светлана Платонова.

При этом школьник не должен воспринимать дистант как выходной. Нужно самостоятельно пройти новый материал и выполнить домашнее задание.

В Челябинске, по словам главы города Натальи Котовой, за последние сутки выпало 22 мм осадков. На завтра ожидается снегопад до 25 мм осадков. Сегодня во всех районах города на очистке и вывозе снега заняты около 300 единиц техники. Как сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе администрации города, вводить дистант из-за осадков в городе не планируют.