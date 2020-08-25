Ситуация по ОРВИ в Челябинской области не эпидемическая

Об этом сегодня сообщили во время пресс-конференции в Минздраве.

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Пресс-конференция по гриппу и ОРВИ проходит сейчас в здании министерства здравоохранения Челябинской области. Спикеры рассказывают, какова ситуация по заболеваниям на сегодняшний день в регионе. На месте работает корреспондент медиахолдинга ОТВ.

По словам спикеров, ситуация по ОРВИ в области не эпидемическая. На прошлой неделе было зарегистрировано 11 300 случаев заболевания, что на 22% ниже эпидемического порога и на 4% ниже предыдущего показателя.

«В Челябинске 6 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Это ниже эпидпорога на 4%. В этом году ситуация улучшилась благодаря прививкам. 48% южноуральцев поставили вакцины в прошлом году, 80% из них — люди из групп риска, то есть беременные, пожилые, студенты, учителя и врачи»,— передаёт корреспондент ОТВ.

На сегодняшний день вирусы гриппа не выявляются среди заболевших ОРВИ. Однако выявляются заражённые коронавирусом. В основном же преобладают риновирусы и возбудители парагриппа.