Медицинская помощь по ОМС во время эпидемии: на что может рассчитывать пациент

Во время вспышки коронавирусной инфекции правила оказания плановой медицинской помощи временно изменились.

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Это нужно, в первую очередь, для защиты пациентов. 29 мая 2020 года Министерство здравоохранения РФ выпустило Приказ № 513 н. Согласно ему все граждане, которые нуждаются в специализированной (в том числе высокотехнологичной) медицинской помощи, обязательно должны получить ее. В этой статье вместе с «АльфаСтрахование-ОМС» разбираемся, как это сделать.

1. Плановая госпитализация



Коронавирусная инфекция иногда протекает бессимптомно. Это значит, что человек может даже не подозревать, что болен, но при этом способен распространять инфекцию среди окружающих. Несмотря на постепенное ослабление ограничений, риск распространения коронавирусной инфекции сохраняется. Поэтому, чтобы попасть на плановую госпитализацию, а также во избежание инфицирования медицинского персонала и других пациентов лечебного учреждения, нужно будет пройти ряд обследований.

В стационаре пациент должен будет обязательно пройти:

— осмотр врача-терапевта (детей осмотрит педиатр);

— бесконтактную термометрию (измерение температуры тела);

— замер насыщения крови кислородом (пульсоксиметрия).

При наличии показаний могут потребоваться дополнительные обследования:

— рентгенография или компьютерная томография (КТ) легких;

— экспресс-диагностика на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Экспресс-тест выявляет генетический материал вируса в организме. Делают его по мазку из носоглотки или ротоглотки. ИФА-анализ на антитела к коронавирусу в этом случае не подойдет. Его результаты могут быть неточными, а рисковать здоровьем людей при госпитализации нельзя.

Стоить отметить, что при направлении пациента для оказания специализированной, в том числе, высокотехнологичной медицинской помощи, за пределы Челябинской области, обследование на коронавирусную инфекцию COVID-19 проводится только методом ПЦР. Все необходимые обследования проводятся бесплатно по полису ОМС.

2. Госпитализация при COVID-19

Отличить COVID-19 от обычной простуды не так уж просто — симптомы могут быть очень похожими.

Поводы для госпитализации, которые определит врач:

— вы взрослый человек (старше 18 лет): температура 38,5°С и выше держится в течение 3 дней. На результатах КТ признаки пневмонии с распространенностью изменений в обоих легких больше 25%. Врач осмотрит вас и примет решение о необходимости дополнительных обследований и дальнейшей тактике лечения.

— вы пожилой человек (старше 65 лет): при любых признаках простуды. Особенно если у вас есть тяжелые хронические заболевания, такие как онкология, сахарный диабет или артериальная гипертензия. Врач осмотрит вас и примет решение о необходимости дополнительных обследований и дальнейшей тактике лечения.

— у вас есть ребенок до 18 лет: температура свыше 39°С в день обращения, или если температура выше 38°С держится дольше 3 дней. Вызовите врача, если ребенок простужен, и у него возникла одышка, тахикардия, ему трудно дышать или если есть тяжелое хроническое заболевание (онкологическое, сердечно-сосудистое заболевание, диабет, иммунодефицитное состояние и т. д.).

3. Что делать, если в госпитализации отказали

Защитить ваше право на получение медицинской помощи помогут страховые представители. Это специалисты, в задачи которых входит бесплатное сопровождение пациентов, контроль качества оказания медицинской помощи и защита прав пациентов в сфере ОМС.

Страховой представитель может помочь:

— получить жизненно важную медицинскую помощь при тяжелых хронических заболеваниях: например, при сердечно-сосудистых, онкологических заболеваниях, сахарном диабете;

— получить экстренную помощь;

— разобраться с получением рецептов на лекарственные препараты;

— оказать профессиональную консультацию в спорных ситуациях с медицинским учреждением.

Отдельный важный круг задач страховых медицинских представителей — помощь пациентам с онкологическими заболеваниями. Специалисты помогают:

— своевременно получить курс лучевой и химиотерапии;

— проконтролировать своевременное получение препаратов для химиотерапии;

— провести в полном объеме и в срок инструментальные исследования: КТ, МРТ, МСКТ, УЗИ.

Если у вас есть вопросы по получению медицинской помощи или ваши права в сфере ОМС нарушены, незамедлительно обращайтесь к страховым представителям по телефону горячей линии 8 800 555 10 01. Страховые представители «АльфаСтрахование-ОМС» работают круглосуточно и без выходных.

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