Систему водоснабжения и очистные сооружения реконструируют в Копейске до 2025 года

Проведенные работы избавят жителей города от проблем с давлением воды

В ближайшие три года в Копейске реконструируют водовод, очистные сооружения и главный коллектор. Деньги в размере 3,3 миллиарда рублей выделены городу из Фонда содействия реформированию ЖКХ и регионального бюджета, сообщили 4 июля в пресс-службе администрации Копейска.

До 2025 года в Копейске реконструируют сосновский водовод диаметром 800 миллиметров и протяженностью 24,5 километра. Как отметили в мэрии, это основная магистраль, по которой питьевая вода поступает с очистных сооружений Челябинска в Копейск. Также будет построена подкачная насосная станция. Все это позволит решить проблему с давлением воды.

«Второе направление работы — глобальная реконструкция главного канализационного коллектора диаметром 1000 миллиметров общей протяженностью 5,9 километра и очистных сооружений на озере Курлады с увеличением мощности до 50 000 кубических метров в сутки»,— добавили в пресс-службе администрации Копейска.

С инициативой реконструировать систему водоснабжения и водоотведения в городе выступил мэр Андрей Фалейчик. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поддержал ее. В результате проведенных работ местным властям не придется постоянно выделять деньги на поддержание изношенных водовода и коллектора в рабочем состоянии.

Ранее губернатор Челябинской области на экологическом водном форуме рассказал о реализуемых в регионе проектах по ремонту сетей и очистке водоемов.