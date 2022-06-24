В Челябинске на экологическом форуме озвучили проекты по реконструкции сетей и очистке водоемов

Среди важных проектов — реабилитация реки Миасс

В Челябинске завершился первый этап экологического водного форума. Губернатор Алексей Текслер рассказал о реализуемых в регионе проектах по ремонту сетей и очистке водоемов.

Более миллиарда рублей должно быть выделено на обновление водовода до Копейска. Из-за старых труб ухудшается качество воды, возникают перебои. Вместе с Минстроем глава региона уже подготовил заявку в Фонд национального благосостояния.

Также большие проекты реализуются совместно с Минприроды.

«Большой проект на реке Ай, по очистке городского пруда Златоуста, также работаем в этом направлении с градообразующим предприятием в Карабаше. Идет очистка городского пруда. И таких проектов у нас много. По Тургояку целый ряд решений принимаем», — отметил глава региона.

Еще одна важная тема, прозвучавшая со сцены, — реабилитация реки Миасс. По словам Алексея Текслера, поверхностной очистки, которую проводят сейчас, недостаточно. Нужны более серьезные меры.

«Откровенно говоря, рекой Миасс в пределах Челябинской агломерации не занимались много лет. В советское время постоянно русло чистил земснаряд. Я читал, что даже были времена, когда по реке в пределах Челябинска ходили небольшие пароходики. Но сегодня есть проблема ливневых стоков. Есть и масса других болевых точек, которые нужно решать», — сказал глава региона.

Специальные организации разрабатывают решения, со следующего года должны начать проводить мероприятия по реабилитации реки.