/ Проект рекультивации челябинской свалки готовят к экспертизе в Росприроднадзоре

Состоялись последние общественные слушания.

Последние слушания, посвященные проекту рекультивации челябинской городской свалки, состоялись 27 мая. Ранее уже проходили слушания в Общественной палате, Гордуме, все замечания, которые были высказаны специалистам, вносили в проект. Сегодня же представили отдельные решения, как говорят представители компании, взявшейся за рекультивацию, более детально. На слушаниях присутствовали, в том числе, специалисты в разных областях науки. Так, химики-эксперты попросили отразить проекты фильтрации соков, которые испускает свалка.

После проведения общественных слушаний мы должны будем представить документацию на экологическую госэкспертизу в Росприроднадзор. После рассмотрения экологической экспертизы будет пройдена строительная экспертиза, где определят сметную стоимость, и уже после этого можно будет приступать к работам по рекультивации. — рассказал сайту «Первый областной» представители «РосРАО».

Напомним, что свалку закрыли в 2018 году. Она работала на протяжении 69 лет. Что будет на месте свалке, должны решить сами жители. Предположительно, из нее сделают зеленый холм с прогулочной зоной.