/ Сразу 15 районов Челябинской области смогут вызвать спецслужбы по номеру «112»

Система запущена в опытную эксплуатацию.

В опытную эксплуатацию запущена Система-112 сразу в 15 муниципальных образованиях Челябинской области. Это значит, что жители районов смогут позвонить по номеру «112» и оформить вызов необходимых спецслужб. Штат сотрудников уже набран и технические вопросы решены. Система должна начать работу в первых числах ноября.

Нужно провести необходимые процедурные вопросы, принять нормативный акт на территории Челябинска и ввести в 15 муниципалитетах в опытную эксплуатацию систему. На введение остальных 27 муниципальных районов разрешение будет получено до 20 ноября. Наши документы должны убедить Минкомсвязи, что мы готовы. — прокомментировал радио «Business FM Челябинск» министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.

Система-112 заработает в Агаповском, Аргаяшском, Брединском, Варненском, Верхнеуральском, Октябрьском, Чесменском, Брединском, Еманжелинском, Еткульском, Карталинском, Кусинском, Нязепетровском муниципальных образованиях, Карабашском, Верхнеуфалейском городском округах. Кроме того, система уже действует в Челябинске.