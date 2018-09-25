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/ Оперативную Систему-112 запускают во всех районах Челябинской области

Оперативную Систему-112 запускают во всех районах Челябинской области

Замкнутая сеть между оператором и экстренными службами заработает в течение двух недель.
вчера в 17:50
  |  Общество

Теперь связаться с экстренными службами южноуральцам станет еще проще. На территории всего региона начинает работу Система-112. Она отличается от существующей сейчас диспетчерской службы скоростью: операторы заполняют электронную карту вывоза и пересылают ее в оперативные службы (полиция, МЧС, скорая помощь, газовая служба и УФСБ), где уже оборудованы специальные рабочие места. Таким образом, от обработки вызова до выезда служб проходит не больше 65 секунд.

Нам поставлена задача технически быть готовыми к запуску системы-112 на территории Челябинской области к 30 сентября. С технической стороной вопроса, я считаю, мы справились: набран штат операторов Системы-112, они прошли обучение, сеть сформирована, созданы автоматизированные рабочие места. Всего к 30 сентября штат операторов системы-112 в муниципалитетах и ОГКУ «ЦОВ» МОБ составит 247 человек. Возник ряд технических уязвимостей у федеральных органов МВД и МЧС, которые, мы надеемся, будут решены в ближайшее время. — рассказал министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.

Согласование с Минкомсвязи система пройдет к 10 октября, и тогда же жители любого населенного пункта Челябинской области, набрав 112, попадут на оператора. Сейчас за пределами Челябинска по номеру идет связь с диспетчером ЕДДС, а тот уже самостоятельно звонит в службы, сообщая о проблеме.

Систему-112 в Челябинской области внедряли 3 года. На создание замкнутой сети потребовалось 182 миллиона рублей.

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