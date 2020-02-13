Информацию о вызове врача ребенку в Златоусте с 327 раза проверит прокуратура

Об инциденте рассказала мама девочки.

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К ситуации с вызовом детского врача в Златоусте подключилась прокуратура. Информацию о том, что родители совершили 327 вызовов прежде, чем дозвониться до поликлиники, поручил проверить прокурор области Виталий Лопин.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц медицинского учреждения и органов управления здравоохранения города в части исполнения законодательства об охране здоровья граждан в Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Если будут выявлены нарушения, будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.

Напомним, инцидент произошел в Златоусте. Мама трехлетней девочки сообщила, что не могла дозвониться до поликлиники и вызвать врача на дом.