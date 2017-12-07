/ Батарейки со всей России начал перерабатывать челябинский завод

На новой линии утилизируют элементы питания и извлекут «перерабатываемые» металлы.

Отработавшие свой срок батарейки теперь будут перерабатывать в Челябинске. Линия для этого открылась на территории завода «Мегаполисресурс», который утилизирует отходы промышленного производства. Представители завода будут вывозить батарейки из пунктов сбора по всей стране, транспортировать в Челябинск, безопасно их перерабатывать и таким образом способствовать сохранению экологии.

Это первая площадка по утилизации такого вида отходов. Вопросы сбора и переработки использованных батареек чрезвычайно актуальны в настоящее время. Утилизация этих отходов является одной из самых сложных проблем переработки вторичного сырья. Практически во всех батарейках содержатся токсичные вещества в виде различных металлов и химикатов, которые при разрушении корпусов батареек попадают в природную среду. Важно, что на площадке, которая заработала в Челябинске, будут не только перерабатывать батарейки, но и извлекать металлы, которые затем вторично включат в состав новых изделий. Переработка подобных изделий способствует не только сохранению сырья и ресурсов, но помогает беречь окружающую среду. — прокомментировал запуск новой линии начальник управления государственной экологической экспертизы и регионального государственного экологического надзора Министерства экологии Сергей Лавров.



Инициатива была реализована 4 года назад, но не в таких масштабах. По словам представителей «Мегаполисресурса», объемы сбора были в 25 раз меньше запланированных, за 4 дня удавалось переработать батарейки, собиравшиеся год. Подписание соглашения о сотрудничестве с производителем батареек Duracell должно это изменить.

Мы запускаем отдельную, более гибкую и масштабируемую линию по переработке батареек и приоритетной задачей видим развитие федеральной инфраструктуры по сбору, которая обеспечит стабильную загрузку мощностей. Наша задача сегодня — сделать сдачу батареек повседневной привычкой для миллионов россиян. — рассказал генеральный директор завода «Мегаполисресурс» Владимир Мацюк.

К участию в проекте переработки батареек постараются привлечь каждого жителя России. Для этого запустят масштабную информационную кампанию.

В Челябинске батарейки можно сдать в крупных магазинах техники, гипермаркете «Ашан», магазинах «Здоровая ферма», а также непосредственно на территории завода «Мегаполисресурс» (улица Энгельса, 26а).