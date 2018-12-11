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/ Предложенные регоператором тарифы на вывоз ТКО пересмотрят в Челябинской области

Предложенные регоператором тарифы на вывоз ТКО пересмотрят в Челябинской области

Новая схема обращения с отходами пройдет общественное обсуждение.
сегодня в 07:36
  |  Общество

Мусором на Южном Урале теперь будет заниматься регоператор. С 1 января на его плечи ложится перевозка, переработка или захоронение ТКО и ТБО. Сейчас пересчитываются тарифы, пересматриваются обоснования, предоставленные регоператором. Для выставления конечной суммы организации должны учесть всех собственников ТКО, количество контейнерных площадок и провести другие подготовительные работы, в том числе разработать маршруты движения мусоровозов и графики их работы.

В обязанностях муниципальных властей — создание необходимого количества контейнерных площадок. И насколько качественно эти обязанности будут исполнены, будет формироваться мнение населения о деятельности регионального оператора по обращению с ТКО и новой реформы в целом. — рассказал в интервью деловому журналу «Эксперт. Урал» Борис Дубровский.

В беседе с журналистами также затронули тему рекультивации челябинской свалки. Именно с этого события начался переход на новую схему обращения с отходами. Перед утверждением она пройдет общественные слушания. Процесс рекультивации свалки должен завершиться к 2021 году. На рекультивацию в федеральном бюджете зарезервировано 2,9 миллиарда рублей. Их будет достаточно на все процедуры. Сегодня есть отчеты по инженерным изысканиям территории, также получено положительное заключение госэкспертизы.

Напомним, что масштабный проект должны были осуществить еще в прошлом веке, но только губернатор Борис Дубровский решился взяться за свалку, закрыть ее и запустить процесс рекультивации.

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