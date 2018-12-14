/ Повышение цен на вывоз мусора возмутило челябинцев

Тариф на вывоз твердых бытовых отходов хотят сравнять с екатеринбургским.

Тарифы на вывоз твердых бытовых отходов в Челябинске могут повыситься до 150 рублей с одного человека. О возможном росте цен сообщило издание «Вечерний Челябинск». По словам собеседника издания, данная мера необходима, поскольку иначе избежать второго мусорного коллапса просто не удастся.

Считаю, что тариф на вывоз мусора в Челябинске должен соответствовать аналогичным тарифам в других крупных городах, например, в Екатеринбурге. Там тариф с 1 января будет равен 148 рублям с каждого живущего в квартире. — рассказал сайту «Вечерний Челябинск» директор МУП «Горэкоцентр» Владимир Здунов.

А вот Член Общественной палаты Челябинской области, заместитель председателя комиссии Общественной Палаты по экологии и охране окружающей среды Сергей Жигалин так не считает. Он заявляет, что сравнивать два города — неправильно, поскольку между Челябинском и Екатеринбургом существуют различия, которые влияют, в том числе и на тарифы.

Там в тарифе учитывается простой машины в пробках, время передвижения, амортизация, солярка. В Челябинске широкие дороги, пробок нет, совсем другая логистика, соответственно. Я вот так рассчитывал, мне кажется, что сейчас существуют вполне адекватные цены, и о повышении не может идти и речи, во всяком случае, в таком объеме, до уровня Екатеринбурга, до уровня 148 рублей. Я считаю это необоснованно. Возможно, это связано с тем, что они хотят заработать больше денег, либо же есть какие-то неточности в расчетах, которые они предоставляют. А сравнивать Екатеринбург и Челябинск — это разные города, во всем, накладывать кальку одного города на другой — это неправильно. — прокомментировал сайту «Первый областной» Сергей Жигалин, член Общественной палаты Челябинской области.

Остались недовольны новостью и местные жители, особенно многодетные семьи. В первую очередь повышение цен скажется именно на них. А ведь многие позволить себе дополнительные траты просто не могут.

Вообще замечательно! То есть сейчас мы около 100 рублей платим за всю семью, а теперь сколько? А если у меня двое детей и муж со мной в квартире живут, то это почти 600 рублей просто, как говорится, в мусорку! — возмутилась местная жительница Светлана Ионова.

Впрочем, некоторые горожане на новость о возможном повышении цен на вывоз ТБО никак не отреагировали. Выяснилось, что не все челябинцы знают, какую сумму платят за по квитанциям.

А сейчас сколько? Меньше? Если честно, не знаю, никогда не придавал этому значения, платил за все сразу. — написал в соцсетях один из горожан.

Я не рад. Ну кто радуется повышению цен на что-либо? Но, если честно, я не знаю, какая сейчас цена на вывоз мусора. Просто понимаю, что теперь в общей сумме буду тратить больше. — добавил другой.

Сейчас в регионе утвержден только один тариф для мусорного кластера в Магнитогорске, и он составляет 77 рублей на человека в месяц. Таким образом, семья из трех человек платит 200 рублей за вывоз ее ТБО.