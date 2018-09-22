/ О системе ЕГЭ рассказали челябинские педагоги коллегам из Северной Кореи

Делегация из самой закрытой страны прилетела на Южный Урал.

Корейская делегация педагогов, прилетевшая обмениваться опытом с Челябинском, посетила лицей-интернат для одаренных детей. Ученики представили гостям свои изобретения, например, робота из «Лего», который используют при электролизе цинка. Устройство удаляет окислы с поверхности слитков. Также корейские педагоги узнали, что в школах России можно учиться до 9 и 11 классов и что всех выпускников ждут экзамены. При этом выбирают предметы сами ученики, а в Корее — государство.

Вообще приятно всегда включать коллег, можно говорить на одном языке — педагогическом. Мы сегодня рассмотрели особенности образования в Корее и России. Есть много схожих точек. Всегда интересно поделиться своим опытом и услышать опыт других. Приятно, что такие предметы, как физика, химия, биология, соединены в Корее с практикой. — рассказала сайту «Первый областной» директор Челябинского областного лицея-интерната для одаренных детей Ирина Рузаева.

Северокорейских педагогов также ждут в лицее № 11, физико-математическом лицее № 31, ЧелГУ, Челябинском педагогическом колледже № 1.

Кроме того, для гостей подготовили обширную культурную программу: поход в Театр оперы и балета, посещение картинной галереи, музея, пешие прогулки по городу.