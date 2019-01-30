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/ ЕГЭ по информатике начнут принимать на компьютерах

ЕГЭ по информатике начнут принимать на компьютерах

Эксперимент планируется провести в следующем году.
сегодня в 20:09
  |  Общество

Уже в следующем году в России начнут принимать ЕГЭ по информатике на компьютере. Это будут пробные экзамены в форме, на которую Рособрнадзор планирует перейти уже в 2022-м году, сообщают «Известия».

Специалисты уже разрабатывают задания для тестирования. Эксперты ожидают, что в дальнейшем на компьютере будут сдавать госэкзамены и по другим предметам. В Рособрнадзоре уже готовят решения для проведения ЕГЭ в новой форме. Проекты моделей на данный момент находятся на стадии разработки.

Отметим, что сегодня ЕГЭ по информатике сдается письменно, на специальном банке, как и другие экзамены. В задания для школьников входит написание программ на различных языках программирования, исправление ошибок в алгоритмах и другие задачи.

Как уверяет директор Института развития образования НИУ ВШЭ, сдача выпускного экзамена на компьютере позволит упростить применение теоретических знаний на практике. А по словам директора столичного центра образования № 548 Ефима Рачевского уже сейчас в России нет школ без минимального доступа в интернет, именно поэтому и назрела необходимость перевода экзаменов по информатике в виртуальную форму, напомнив, что в советские времена детей и вовсе обучали этому предмету без устройств.

Это были имитационные манипуляции. В итоге в теории дети все понимали, но на деле терялись. — сказал Ефим Рачевский «Известиям».

Однако после разработки новых заданий и учеников, и преподавателей нужно начать готовить к новой форме экзамена заранее, чтобы для выпускников это не стало сюрпризом, добавил эксперт.

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