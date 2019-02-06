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/ Более 16 тысяч южноуральцев зарегистрировались на ЕГЭ 2019

Более 16 тысяч южноуральцев зарегистрировались на ЕГЭ 2019

В министерстве образования региона рассказали об изменениях в проведении экзамена.
сегодня в 19:10
  |  Общество

В начале последнего месяца зимы, 1 февраля, завершилась регистрация на участие в итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена. Заявление на участие в ГИА подали более 16 тысяч человек.

Как рассказал директор регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас, в этом году регистрация на сдачу ГИА-11 была проведена в электронном виде с помощью специального программного комплекса.

Это позволило максимально сократить время регистрации и внесения информации об экзаменах в региональную информационную систему ГИА-11. — сказал Андрей Барабас.

Число участников, в сравнении с прошлым годом, осталось практически неизменным. Среди тех, кто подал документы, 89% являются выпускниками текущего года. Чтобы получить аттестат им как и прежде необходимо сдать 2 экзамена — русский язык и математику. А вот в процедуре написания «царицы наук» произошли изменения. О них рассказала начальник Управления начального, основного и среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.

Выпускники 2019 года не смогут сдавать сразу и базовый, и профильный экзамен, как это было раньше. В случае, если участник, выбравший профильную математику, не смог сдать экзамен, ему вновь будет предложено решить, какой экзамен сдавать в резервный день — профильный или базовый. Если же он повторно не сможет сдать профильную математику, то в дополнительные сроки его допустят уже только до сдачи базового уровня. — объяснила Елена Тюрина.

Ну, а самым популярным экзаменом по выбору вновь стало обществознание, заявление, на которое подали 47%, На втором месте — физика, которую выбрали 22%, а на один процент отстает экзамен по биологии. В региональном министерстве образования отмечают и рост числа сдающих экзамен по информатике и ИКТ. Если в прошлый год этот предмет выбрали 12%, то в 2019 сдавать этот предмет планируют 15% участников.

Государственная итоговая аттестация этого года поделена на 3 этапа: досрочный, основной и дополнительный. Первый из них продлится с 20 марта до 10 апреля. Основной этап пройдет с 27 мая по 1 июля. Если в этот срок выпускник получит неудовлетворительный результат по обязательным предметам, он сможет пересдать ЕГЭ в сентябре.

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