/ Депутат Госдумы предложил отменить ЕГЭ

Вместо него парламентарий выдвинул альтернативу.

Заместитель главы комитета Государственной Думы России по образованию и науки Борис Чернышов предложил систему выявления талантов, как замену процедуре проведения Единого Государственного Экзамена. Свою инициативу он изложил в письме, которое было адресовано главе Минпросвещения России Ольге Васильевой.

Борис Чернышов отмечает, что, по мнению родителей и педагогов, система ЕГЭ нуждается в доработке. Вместо существующей ныне процедуры он выдвинул идею о внедрении системы раннего выявления талантов, которая будет основана на принципах блокчейна.

Взрослые часто жалуются, что документ ориентирован скорее на теорию, нежели на практику, поэтому проверить, насколько действительно способен ребенок, почти невозможно. В связи с этим предлагается ввести другую методику оценки знаний и способностей учеников, альтернативную сдаче ЕГЭ. — цитирует письмо Бориса Чернышова «Известия» со ссылкой на «РИА Новости».

По мнению депутата, система раннего выявления талантов должна базироваться на трех компонентах: результаты профориентации, оценки ученика и социальная активность школьника. Именно на основе этих данных и будет решаться вопрос о поступлении в ВУЗ.

Идею чиновника уже прокомментировали в министерстве просвещения страны. Там отметили, что система ЕГЭ позволяет школьникам поступать в ВУЗы на равных условиях.

Система итоговой аттестации в форме ЕГЭ — это оценка знаний всех учащихся по единым и прозрачным подходам. Министерство не планирует отказываться от данной формы, продолжив непрерывную работу над ее совершенствованием. — говорится в комментарии министерства.

Напомним, Единый Государственный Экзамен впервые был введен в России в качестве эксперимента в 2001 году. С 2009 года ЕГЭ является единственной формой выпускных школьных экзаменов и основой для поступления в высшие учебные заведения.