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/ 65 секунд на реагирование. Система 112 заработает по всей Челябинской области

65 секунд на реагирование. Система 112 заработает по всей Челябинской области

Сообщить об экстренной ситуации можно по единому номеру.
сегодня в 19:56
  |  Общество

Система 112 должна заработать на территории всей Челябинской области с 1 декабря этого года. Такую задачу поставил глава региона Борис Дубровский.

Система-112 внедряется на Южном Урале с 2015 года по поручению губернатора Бориса Дубровского в соответствии с соглашением между правительством региона и главным управлением МЧС России по Челябинской области. Всего с 2015 по 2017 год затрачено 136,5 млн рублей на создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб, из них 113,5 млн — средства областного бюджета, 23 млн рублей — федеральный бюджет. В 2018 году из областного бюджета для создания и функционирования Системы-112 было выделено 68,5 млн рублей. — пояснили в пресс-службе губернатора.

С ноября 2017 года к системе подключились операторы связи Мегафон, Билайн, МТС, Ростелеком и Теле2. Жители города Челябинска теперь могут вызвать экстренные службы по единому номеру «112» с любых мобильных устройств.

С момента начала опытной эксплуатации в Челябинской области Системой-112 принято более 200 тысяч звонков, из которых более 44 тысяч — за текущий период 2018 года. Это примерно 10 тысяч обращений в неделю. — доложил министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко.

В крупную сеть привлекли единые дежурно-диспетчерские службы городов области, а также — региональный Центр обработки вызовов. Предполагается, что максим за 65 секунд оператор должен внести поступившую информацию в электронную карту и передать в одну или сразу несколько экстренных служб. Работа будет напрямую сопряжена с полицией, МЧС, скорой помощью, аварийной службой газа и УФСБ.

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