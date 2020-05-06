Алексей Текслер: «Цена на маски, изготовленные в Челябинской области, будет доступной»

Кроме того, ожидается снижение стоимости масок и других производителей.

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В Челябинской области ожидают снижение цен на медицинские маски. С 12 мая 2020 года на территории региона будет введен обязательный масочный режим. Общественные места (магазины, медучреждения, банки и другие) необходимо будет посещать только в медицинской или тканевой маске.

«Хотел бы акцентировать внимание на том, что маска это, в первую очередь забота о себе и о здоровье близких, окружающих людей. Гарантировать исключение контакта с зараженным на данный момент невозможно, поэтому масочный режим будет обязателен. Носить маску на улице не обязательно, но если заходите в общественное место, ее нужно надеть», — подчеркнул глава региона Алексей Текслер.

Проверять наличие масок будут органы региональной и муниципальной власти. Кроме того, ожидается снижение цен на медицинские маски.

«Мы проводим мониторинг, сейчас в продаже есть маски и за 20 с лишним рублей. Мы будем предлагать маски приблизительно за 15 рублей. Это будет только часть рынка, но мы будем пытаться насытить более полно. Не хотели бы здесь спекуляций, поэтому будем делать это через государственные аптеки. К тому же, рассчитываем, что стоимость масок, как и во всех регионах, будет снижаться из-за того, что в стране наращивают объемы их производства», — отметил губернатор.

Алексей Текслер подчеркнул, что со своей стороны правительство региона постарается обеспечить поступление более дешевых масок в государственные аптеки.