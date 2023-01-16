В Челябинске на Крещение у купелей организуют теплые раздевалки

В городе откроют шесть оборудованных прорубей

В Челябинске крещенские купели будут открыты два дня — 18 и 19 января. Рядом с ними оборудуют теплые раздевалки для всех, кто захочет окунуться в ледяную воду. Об этом в понедельник, 16 января, в ходе аппаратного совещания сообщил вице-мэр Александр Астахов.

«Купели можно будет посетить с 18:00 18 января до 15:00 19 января. Совместно со всеми экстренными службами будет организовано обеспечение безопасности на водных объектах», — прокомментировал Александр Астахов.

Напомним, с 18 по 19 января в городе будет организовано шесть мест для крещенских купаний: два на Шершневском водохранилище, два на озере Смолино и два на Первом озере.

ИА «Первое областное» узнало, где в Челябинской области можно безопасно окунуться в проруби и не только. Кое-где желающим придется посетить бассейн.