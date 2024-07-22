Синоптики объяснили причину накрывших Челябинскую область дождей

Циклон с непогодой пришел с юга

Челябинскую область накрыл южный циклон, который принес с собой интенсивные осадки. В регионе на этой неделе ожидаются сильные дожди. О том, чего ждать от небесной канцелярии, информагентству «Первое областное» рассказала начальник отдела метеопрогнозов Челябинского ЦГМС Екатерина Выходцева.



«В средней тропосфере над нами формируется высотный циклон, который будет всю неделю влиять на погоду на Южном Урале. В связи с затоком арктической воздушной массы на территории Южного Урала ожидаются температуры на 3—6 градусов ниже средней климатической нормы», — озвучила спикер.

На этой неделе температура будет в пределах 15—17 градусов. Воздух может прогреться только к концу недели, однако говорить о потеплении пока рано.

«Аномалий нет, но все равно температура ниже средней климатической нормы, которая наблюдалась на Урале», — отметила Екатерина Выходцева.

Пришедший на Южный Урал циклон достаточно обширный. Ливни обрушились на Башкирию, Приволжский федеральный округ, Екатеринбург, Курган.

В министерстве общественной безопасности Челябинской области предупредили о сильных ливнях, грозах, крупном граде, усилении ветра до 25 метров в секунду ночью 23 июля.

С 22 по 24 июля в регионе может резко подняться уровень воды в реках и увеличиться приток воды в прудах и водохранилищах.