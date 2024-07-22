В Челябинске откачивают воду и чистят ливневки после обильного дождя

В городе к утру выпала половина месячной нормы осадков

Сегодня, 22 июля, на улицах города для устранения последствий дождя работают бригады МБУ «Эвис», сообщили в администрации Челябинска.

Так, на Эстонских болотах в Ленинском районе установлена мобильная насосная станция, еще одна бригада работает на улице Линейной. На Энергетиков воду откачивают автоцистернами и мотопомпой.

«За сутки в диспетчерскую службу поступило 15 заявок, все они оперативно отработаны», — прокомментировали в мэрии.

В течение дня рабочие будут чистить ливневки и откачивать воду на улицах без централизованной ливневой канализации.

В минувшее воскресенье местами прошли сильные дожди, а в Челябинске синоптики зафиксировали мощный ливень. По данным областного Гидрометеоцентра, за прошедшие день и ночь в столице региона выпала половина месячной нормы осадков.