В Челябинске коммунальные службы привели в готовность из-за дождей

Подрядчики готовы устранять места подтопления круглосуточно

Сегодня, 21 июля, на Челябинск обрушился ливень. По прогнозам синоптиков, осадки ожидаются на протяжении всей предстоящей недели. В связи с этим в городе мобилизовали все городские службы, сообщили в пресс-центре мэрии.

«Всем подрядчикам и подведомственным учреждениям, ответственным за содержание улично-дорожной сети, коммунальным службам поручено вести круглосуточный мониторинг и принимать незамедлительные меры для устранения внештатных ситуаций на территориях возможного подтопления»,— уточнили в администрации.

Автомобилистам рекомендовали по возможности объезжать места подтопления, а также не ставить машины около деревьев.

О скоплении воды можно сообщить в диспетчерскую МБУ «ЭВИС» по телефону 727-46-26.