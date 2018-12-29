/ О погоде в новогоднюю ночь рассказали синоптики

На Южном Урале прогнозируют легкий мороз.

Синоптики предупреждают: первые три дня новогодних каникул будут достаточно холодными. Ночная температура будет держаться в районе минус 22 градусов, а в ночь с 30 на 31 декабря и вовсе в отдельных районах столбик термометра опустится до минус 27. Так что южноуральцам нужно одеваться потеплее, готовясь к празднику, особенно во время уличных гуляний. Зато все три дня должно быть снежно: природа подарит настоящую новогоднюю сказку.

Ночью 30 декабря будет минус 17−22 градуса, облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Днем ожидается потепление до минус 13−18 градусов, снег продолжит идти. В понедельник, 31 декабря, будет облачно и снежно, температура может опуститься до минус 27, а днем поднимется до минус 13−18 градусов, будет облачно и снежно. В ночь с 31 декабря на 1 января ожидается 21 градус ниже нуля, а днем — около минус 14 градусов. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

В Челябинске температура будет держаться в районе минус 20 градусов ночью и минус 15 днем. В новогоднюю ночь синоптики обещают 23−25 градусов мороза.