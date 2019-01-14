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сегодня в 06:29
О погоде на рабочую неделю рассказали синоптики
По данным ведомства, пару дней челябинцы все-таки померзнут, но в целом — будет тепло.
/ О погоде на рабочую неделю рассказали синоптики

О погоде на рабочую неделю рассказали синоптики

По данным ведомства, пару дней челябинцы все-таки померзнут, но в целом — будет тепло.
сегодня в 06:29
  |  Общество

В Челябинскую область пришло тепло. Правда, ненадолго. По данным Челябинского гидрометцентра, понедельник, 14 января, в Челябинске -3 градуса по Цельсию, ожидается небольшой снег. Ветер восточный, 2 метра в секунду.

В ночь на вторник -21 градус, ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Днем теплее — -11 градусов. В ночь на среду снова холодно, термометры вновь опустятся до -21. Днем в среду и четверг -8 градусов по Цельсию. В ночь на четверг -17, на пятницу — -14. В последний же день рабочей недели вновь будет тепло, -4, и снежно. Ветер северный, 2 метра в секунду. — рассказали «Первому областному» в ведомстве.

По области начало недели выдастся теплым, от -2 до -8 градусов. В понедельник на Южном Урале преимущественно будет облачно и снежно.

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