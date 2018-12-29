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/ Увеличение пенсионного возраста, повышение пенсий и пособий. Что ждет россиян в 2019 году?

Увеличение пенсионного возраста, повышение пенсий и пособий. Что ждет россиян в 2019 году?

Основные изменения — в материале «Первого областного».
сегодня в 19:30
  |  Общество

Начало нового года — традиционное время, когда в силу вступают введенные ранее изменения. В этом году вырастут пособия, страховые и социальные выплаты, а также вступит в силу пенсионная реформа. Подробнее — в нашем материале.

Увеличатся пособия по безработице. С 1 января максимальная сумма выплат вырастет почти в два раза. Минимальная - 850 рублей до 1.5 тысяч, максимальная — с 4.9 тысяч до 8 тысяч рублей. Изменится и порядок получения пособий. В течение первых трех месяцев будет выплачиваться до 75% от среднемесячного заработка. В течение следующих трех — до 60%.

Пособия по уходу за ребенком и декретные так же станут выше. Для тех, кто уйдет в декрет после первого января, максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком составит 26 тысяч 152 рубля. Сейчас эта сумма почти на две тысячи меньше. Минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней декрета составит почти 52 тысячи рублей, а максимальный — 301 тысячу. Однако все суммы рассчитываются индивидуально, в зависимости от официального дохода.

Увеличатся и страховые и социальные пенсии. С первого января увеличатся страховые пенсии неработающих пенсионеров - на 7.05%. В среднем по России размер выплат составит 15 тысяч 400 рублей. Вырастут и социальные пенсии, назначаемые по инвалидности, в случае потери кормильца и в случае старости. Данные выплаты станут больше на 2.4%. Итоговая сумма будет составлять 9 тысяч 200 рублей.

Одним из основных нововведений станет вступление в силу пенсионной реформы. С 1 января 2019 пенсионный возраст начнет свое постепенное увеличение. Сначала это затронет только мужчин, родившихся в 1959 году и женщин, рожденных в 1964-м. Для них выход на пенсию будет задержан на полгода. Постепенно реформа распространится на всех жителей страны. К 2028 году пенсионный возраст составит 65 лет для мужчин и 60 для женщин.

В 2019 году вырастет один из главных налогов — НДС. С 18 до 20%. Исключение было сделано только для продуктов социального значения, например, товары для детей, лекарства и медицинские товары. Для них сохранится льготная ставка в 10%.

С января 2019 года появится новая категория железнодорожных билетов. Они будут дешевле обычных, а приобрести их можно будет прямо в поезде. Но распространятся новинка будет только на поезда дальнего следования, а сдать такие билеты невозможно. Для возврата предусмотрены только 4 причины отказа: отмена отправления поезда, неожиданная болезнь пассажира, травма, а также смерть члена семьи.

С января будущего года увеличатся счета за коммунальные услуги. В среднем на 1.7% по всей стране. Также в начале 2019 повысятся акцизы на бензин класса Евро-5 и дизель. А еще, будут отменены льготы на транспортный налог, действовавшие для владельцев автомобилей массой более 12 тонн, зарегистрированных в системе «Платон».

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