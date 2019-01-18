/ Синоптики рассказали, придут ли в регион Крещенские морозы

О температуре воздуха на сегодняшнюю ночь и выходные.

Синоптики рассказали, придут ли в Челябинскую область Крещенские морозы. Так, по данным Гидрометцентра России, сильного похолодания в регионе не планируется.

В ночь на 19 января, когда и отмечается Крещение, температура воздуха в Челябинске опустится до -15, -19 градусов, по области — до -24. Осадков в городе почти не предвидится, в регионе возможен небольшой снег.

Днем в субботу в Челябинске — -5, -7 градусов мороза, без осадков. В Челябинской области температура воздуха опустится до -10 градусов, местами возможен небольшой снег. В воскресенье в городе до -4, в регионе до -9 градусов по Цельсию.

Отметим, в ночь на 19 января, а также весь последующий день, на иорданях будет проходить патрулирование со стороны личного состава структурных подразделений ГУ МЧС России по Челябинской области. Для тех, кого не пугают морозы, и кто будет окунаться в прорубь, «Первый областной» подготовил карту купелей, где можно будет провести священную процедуру.

Добавим, официально купели будут работать с 18:00 сегодня, 18 января, по 15:00 следующего дня.