Погода в Челябинской области в выходные: прогнозы синоптиков

Запланированные дела можно не откладывать: дождей в регионе не обещают.

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В выходные в Челябинской области будет тепло и ветрено. Дождей синоптики не обещают, но солнца тоже будет мало. Подробнее о погоде рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Сегодня днём, 10 октября, в Челябинской области будет облачно с прояснением, без существенных осадков. Температура воздуха составит от +13 до +18 градусов, в горах чуть прохладнее. Ветер западный от 7 до 12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

В Челябинске сегодня потеплеет до +15 градусов. Облачно с прояснением, без осадков. Ветер западный от 7 до 12 метров в секунду.

В ночь на воскресенье, 11 октября, в области прогнозируют от 0 до +5 градусов. Осадков не ожидается. Днём столбики термометров поднимутся до +16 градусов. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

В Челябинске ночью будет до +4 градусов, без осадков. Днём воздух прогреется до +13, +15 градусов. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду.

Редакция сайта «Первый областной» желает читателям хорошего настроения и интересных выходных!