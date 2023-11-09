Синоптик рассказала, как долго в Челябинской области сохранится теплая погода

Регион находится под влиянием атлантического циклона

Начало ноября в Челябинской области выдалось теплым: температура воздуха в отдельных районах поднималась аж до +10 градусов! Кажется, такого теплого ноября не было давно. Однако начальник отдела метеопрогнозов Челябинского Гидрометеоцентра Екатерина Выходцева сообщила журналисту ИА «Первое областное», что никакая это не аномалия и температура выше средней всего на 3 градуса.

«На нас влиял и продолжает влиять атлантический циклон, наш регион находится в теплой воздушной массе. При этом, как мы видим, теплый дневной воздух, приносимый циклоном, сменяется ночным выхолаживанием — температуры опускались и опускаются до −5 градусов и ниже. Но об аномалии речи не идет, среднесуточная температура выше нормы на 2—3 градуса, и это можно назвать отклонением в пределах нормы»,— рассказала Екатерина Выходцева.

Также она отметила, что атлантический циклон отличается повышенной влажностью, из-за чего на территории региона сохраняются туманы.

По словам синоптика, в Челябинской области теплые циклоны задержатся предварительно до середины следующей недели. Затем воздух постепенно начнет остывать.

Напомним, сегодня в городах и районах региона температура воздуха варьируется от +2 до +7 градусов. Облачно, местами дожди и туманы.