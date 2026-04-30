Челябинские следователи сдали кровь в преддверии Дня Победы

Сотрудники ведомства присоединились к всероссийской акции «Код донора. Единство народов России»

В Челябинской области прошла всероссийская донорская акция, в которой приняли участие офицеры регионального следственного управления СК России. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Народная доска почета. Южный Урал» — части масштабной федеральной инициативы «Код донора. Единство народов России», сообщает пресс-служба следственного комитета СК России по Челябинской области.

«Для каждого сотрудника ведомства слова „долг“, „служение“ и „защита“ — не абстрактные понятия, а основа повседневной работы. Ежедневно борясь с преступностью и восстанавливая справедливость, офицеры вновь подтвердили свою верность закону — на этот раз через бескорыстный поступок: сдачу крови ради спасения чужих жизней», — сообщает пресс-служба ведомства.

Акция приурочена к празднованию Дня Победы — символа величайшего мужества предков. Та победа стала возможной не только благодаря военной стратегии, но и единству, а также самоотверженности всего советского народа.

В следственном управлении заявляют, что намерены и впредь активно участвовать в донорском движении и стимулировать сотрудников к подобным акциям, направленным на заботу о благополучии граждан.