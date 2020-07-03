Историк считает уместной свастику в световом шоу на фасаде ЮУрГУ

Символы Третьего рейха были использованы в контексте ролика.

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Недовольство жителей Челябинска изображением символом Третьего рейха на фасаде ЮУрГУ могло возникнуть из-за того, что разошедшийся по сети фрагмент лазер-шоу был вырван из контекста. Так считает историк Александр Фокин. По его мнению, это и послужило причиной неправильного представления у тех, кто не видел шоу полностью.

«Взять фрагмент на шесть секунд и увидеть только свастику, это как взять фильмы про войну и вырезать все и оставить там только Гитлера и сказать: „Вот смотрите в кино Гитлера показывают“. Понятно, что в современных социальных сетях такие кадры становятся вирусным и начинаются массово расходиться»,— рассказал сайту «Первый областной» историк Александр Фокин.

При этом историк не видит проблемы в изображении нацистской атрибутики, но только в рамках контекста. Тогда у зрителей будет возникать чёткая ассоциация между символами и событиями, которые происходили в истории страны, считает Александр Фокин.

«Свастика и другие символы нацизма все-таки являются неотъемлемой частью истории Второй Мировой войны, и даже если мы посмотрим кадры Парада Победы 1945 года, то мы там увидим, что свастика на немецких штандартах присутствует, и в карикатурах времен войны ее использовали»,— отметил историк.

Напомним, символы Третьего рейха появились на фасаде ЮУрГУ в рамках лазер-шоу в честь присвоения Челябинску звания «Город трудовой доблести». Возмущение челябинцев возникло после того, как видео фрагмента со свастикой и гербом гитлеровской Германии появилось в сети. Некоторые усмотрели в этом пропаганду нацизма, однако в администрации Челябинска заявили, что отрывок лазер-шоу вырван из контекста, а элементы нацизма были показаны в негативном свете.