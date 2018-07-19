/ Верблюд, метеорит или Танкоград? Символ Челябинска выбирают интернет-пользователи

Знак города появится на арт-объектах и праздниках.

Открытое голосование на выбор символа Челябинска запустили в областном Народном фронте. Пользователям предстоит выбрать объект, который ассоциируется с южноуральской столицей. Среди претендентов — верблюд, метеорит, природа, стальное сердце России, Танкоград и Кировка.

В ходе анкетирования мы выявили местные символы и достопримечательности, с которыми у жителей ассоциируется малая родина. До конца июля мы будем проводить открытое голосование. Оно определит главный символ Челябинска, который нуждается в тиражировании и создании арт-объектов. А в августе проведем художественный фестиваль, в ходе которого преобразим серое пространство промышленного центра, украсив его символом, набравшим наибольшее число голосов. — рассказал сайту «Первый областной» представитель челябинского отделения Общероссийского Народного Фронта Александр Бычков.

Сайт «Первый областной» решил запустить свой, альтернативный, опрос. В него вошли неофициальные символы города, нашедшие отклик в сердце челябинцев.