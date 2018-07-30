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/ Американцы, немцы и японцы побывали на месте падения Челябинского метеорита

Американцы, немцы и японцы побывали на месте падения Челябинского метеорита

Часть метеоритного сообщества выразила желание увидеть космический объект своими глазами.
сегодня в 17:27
  |  Общество

Накануне в Москве завершился 811-й съезд международного метеоритного общества. Его участниками стали представители научных сообществ, специализирующихся на инородных объектах. Ученые из УрФУ представляли Челябинский метеорит на этом съезде.

Теперь пришло время исследователям своими глазами увидеть место падения обломков. Именно Южноуральское направление выбрала часть исследователей. В Челябинскую область прибыли представители Германии, Америки и Китая. Делегации рассказали о космическом «госте» и показали куски камня.

Мы подавали заявку на право предоставить экскурсионную программу еще год назад. Нашим преимуществом было то, что это место падения метеорита. Конечно, мы это использовали. — рассказала сайту «Первый областной» председатель торгово-промышленной палаты Миасса Елена Сюткина.

Исследователям космических объектов показали экспозицию в Ильменском заповеднике, музей метеорита в Чебаркуле и само место падения объекта. Именно это и стало решающим фактором для участников съезда.

Падение челябинского метеорита стало переломным моментом, который вызвал желание приехать на Южный Урал. Но не только. Когда я был маленьким, мне нравилось собирать камни. Это дело моей жизни. Когда приезжаешь на Урал, находишь много камней. Например, малахит и другие минералы. Интересно, из каких химических веществ состоят эти минералы, как формируется их структура и цвет. — поделился немецкий физик Карл Вемер.

Отметим, что финальная часть экскурсионной поездки пройдет в Челябинске. В южноуральской столице исследователям метеоритов покажут самую крупную часть, хранящуюся в историческом музее. После этого делегация вернется в исходную точку — Москву.

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