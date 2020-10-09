Львенка Симбу и леопарда Еву начали готовить к перелету в Танзанию

Хищники будут помещены в реабилитационный центр для диких животных.

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Львенок Симба и леопард Ева скоро покинут приют для диких животных «Спаси меня». На это есть сразу несколько причин, одна из которых — надвигающиеся морозы. Хищники просто не смогут выдержать холода, а приют «Спаси меня» не оборудован теплыми вольерами. К тому же, и лев, и леопард уже прошли курс лечения, а значит, им нужна реабилитация.

Перед зоозащитниками стоял серьезный вопрос, куда можно отправить животных. На помощь приюту и Карену Даллакяну пришла Юлия Агаева, директор туристической компании SO TRAVEL. Именно она вела переговоры и искала новый дом для Симбы и Евы.

«Для меня мир очень маленький и Танзания не является чем-то сверхъестественным. Я смотрю на задачу с точки зрения ресурсов и возможностей, которые можем приложить. Хотелось показать, что такие проекты мы можем реализовать в условиях кризиса. Ранее мы отправляли только здоровых животных, сейчас мы столкнулись с рядом сложностей. Для начала нужно было выбрать страну. Оказалось, что в Танзании самая большая популяция львов. Правительство Танзании берет на себя ответственность за этих животных. С момента, как Симба пересечет границу, он будет принадлежать правительству, они будут принимать меры, чтобы сохранить популяцию львов», — рассказала корреспонденту медиахолдинга ОТВ Юлия Агаева.

Помощь в оплате перелета животных оказала и «Русская медная компания». Один из сотрудников узнал, что приют собирает деньги на обновление вольеров, но когда представители РМК прибыли, чтобы оказать помощь, им стало известно, что намного серьезнее проблема обстоит с организацией перелета. Было принято решение протянуть руку помощи приюту «Спаси меня», чтобы доставить Симбу и Еву в Танзанию.

«Вместе с командой мы полетим с животными в Танзанию. Для них это будет стресс, им предстоит пройти акклиматизацию и карантин. Они уже сильно пострадали, были на грани смерти. Теперь они видят в нас, тех, кто за ними ухаживал, своих родителей, им будет важно чувствовать знакомые запахи. Сколько мы там пробудем — неизвестно, но раз это реабилитационный центр, там всегда нужна помощь волонтером. Свободное от наших животных время мы посвятим добровольчеству, это будет своеобразный обмен опытом», — поделился планами с корреспондентом медиахолдинга ОТВ зоозащитник Карен Даллакян.

Переезд Симбы и Евы ожидается в конце октября — начале ноября. Точных дат пока нет, они появятся после того, как будут оформлены соответствующие документы для перевозки животных.