Сим-карта больше не нужна: виртуальный аналог может прийти на смену

Эксперты рассказали о перспективах новой технологии.

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Вслед за остальным миром Россия начинает подготовку к введению электронных сим-карт в общее пользование. Для этого началась работа по созданию удаленной идентификации по лицу и голосу. В итоге, станет возможным использование фото с телефона и несколько слов в микрофон для регистрации в сети оператора.

Сайт «Первый областной» поговорил с местным экспертом по информационным технологиям и узнал, так ли все прозрачно, как кажется на первый взгляд.

«На самом деле, будет использоваться уже существующая система для идентификации людей, разработкой которой занимается Ростелеком. Уже чуть больше года в банковскую систему пытаются внедрить Единую биометрическую систему, но пока все очень печально, банки плюются и они не готовы использовать эту систему, поскольку пока еще достаточно высокая степень ошибок, несрабатываний, некорректного распознавания. То есть сама технология требует определенной доработки, и в настоящий момент за пределами банковского сектора ищутся альтернативы, как можно использовать эту систему, видимо, поэтому операторам пришла идея использовать систему для электронных сим-карт. Одно дело, когда мы используем систему для распознавания лица для разблокировки смартфонов и совершенно другое, когда мы будем использовать ее для операций по банковским счетам. В тестах можно сделать так, что совершенно другой человек сможет использовать эту биометрическую систему. Как правило, злоумышленники на шаг впереди, и все системы защиты работают по принципу „есть угроза — мы ее решаем“», — рассказал корреспонденту сайта «Первый областной» Иван Кущ, специалист по информационным технологиям.

По мнению Ивана, применить технологию распознавания для виртуальных сим-карт по биометрическим данным вполне возможно, но сейчас система требует серьезных доработок.