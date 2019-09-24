Челябинская прокуратура нашла нарушения по выбросам на птицефабрике «Равис»

Ранее фабрику называли возможным виновником вони в городе.

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Природоохранная прокуратура Челябинска проверила птицефабрику «Равис». Специалисты выясняли, соблюдает ли предприятия требования закона при осуществлении выбросов и обращении с отходами.

По результатам проверки было установлено, что у фабрики не было проекта нормативов образования отходов, равно как и лимита на их размещение. Не нашли прокуроры доказательств проведения техосмотра газоочистного оборудования. Эффективность его работы сотрудники проверили только раз за весь прошлый год при законной норме в два раза за 12 месяцев.

«В нарушение Правил эксплуатации установок очистки газа реестр газоочистных установок предприятием не ведется. Производственный контроль осуществляется не в полном объеме: не выполняется в полном объеме план-график контроля нормативов предельно допустимых выбросов на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По данным фактам в отношении ООО «Равис-птицефабрика Сосновская» возбуждены административные дела по двум статьям: за несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий и несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами.

Гендиректору предприятия необходимо устранить нарушения природоохранного законодательства.

Напомним, что 16 августа челябинцы пожаловались на невыносимый запах в городе и окрестностях. Проверку начала природоохранная прокуратура, Роспотребнадзор и министерство экологии. В минэко тогда назвали вероятных виновников смрада: птицефабрику «Равис» и очистные сооружения в Кременкуле. Птицефабрика, по данным ведомства, размещала на полях помет птиц под видом произведенного удобрения. Однако такая «технология» не безопасна для жителей и окружающей среды, отмечало министерство.