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На Южном Урале объявили войну нелегальным сим-картам

Незаконное распространение пресекают специалисты Роскомнадзора совместно с полицейскими.
сегодня в 20:38
  |  Общество

Найти точку продажи сим-карты, где при покупке ее не привязывают к паспортным данным, в Челябинской области на улицах практически невозможно. От таких торговцев удалось избавиться за два с половиной года активного сотрудничества регионального Роскомнадзора и ГУ МВД. Противостояние незаконному распространению перебралось и в интернет. Так, южноуральские специалисты полностью смогли «выгнать» нелегальных предпринимателей с сайта объявлений «Авито».

За прошлый год с «Авито» мы удалили около 70 объявлений о незаконной продаже сим-карт. И они приняли решение, может быть, под нашим воздействием, больше не публиковать такие объявления. Но пока есть и другие доски, которые эти объявления еще публикуют. Мы с полицией организуем совместные мероприятия по вычислению этих лиц, ведущих незаконную торговлю, и изымаем эти сим-карты. За 17 год было изъято около двух тысяч, в этом году уже гораздо меньше — около 400. — пояснил начальник отдела контроля (надзора) в сфере связи Управления Роскомнадзора по Челябинской области Валерий Нецветаев.

Благодаря этому на территории области удается предотвратить криминальные, экстремистские и террористические угрозы. Это связано с тем, что, как правило, желание анонимно присутствовать в сети обусловлено необходимостью уйти от уголовного преследования.

Хоти предупредить законопослушных людей: сейчас сама покупка незаконна, надо иметь в виду, что также это риски, которые возникают в случае отключения этой сим-карты. Кроме отго, пользователь действует под чужим именем, а оно может быть замешано в каких-то криминальных сферах, человек может пострадать при каких-то оперативных мероприятиях. — добавил Валерий Нецветаев.

По информации специалистов Роскомнадзора, многие сим-карты, которые продают на территории региона, привозят из соседних областей. Кроме того, часть из них оказывается нерабочей. Вместе с тем, торговцам удается нажиться на наивных покупателях. Стоимость идентификационного модуля в оптовой продаже — 3−5 рублей, а в розницу на «черном рынке» их предлагают купить уже за 50−200 рублей.

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