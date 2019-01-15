Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
67.19 +0.27 77.07 -0.06
Челябинск
сейчас
 
-12 °C
завтра
 
-9 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 13:38
Бойца ММА Джеффа Монсона прооперировали в миасской клинике
Спортсмен выбрал Южный Урал для лечения сустава.
/ Челябинские авторы оказались в числе финалистов премии Бажова

Челябинские авторы оказались в числе финалистов премии Бажова

Жюри Всероссийской литературной премии назвало короткий список премии.
сегодня в 13:05
  |  Общество

В короткий список литературной премии имени Павла Петровича Бажова, которая январе 2019 года отмечает круглую годовщину, вошли южноуральцы. Так, в число финалистов в номинации «Мастер. Поэзия» попал челябинский автор Александр Самойлов, представивший свою книгу «Водолаз провел под водой четырнадцать лет».

В финал премии вышел и челябинский сборник «Антология современной уральской поэзии: интегративный проект 1980 — 2018 гг.» в номинации «Польза дела», продюсер проекта Марина Волкова, автор — Виталий Кальпиди.

На соискание премии всего было представлено 79 книг — проза, поэзия, публицистика. Ещё 17 просветительских проектов было заявлено на участие в номинации «Польза дела».

Стоит отметить, что участие в конкурсе приняли не только уральские авторы, но и писатели Дальнего Востока, Сибири, центральной России, Поволжья, Москвы и Санкт-Петербурга, и даже русскоязычные авторы из Германии, Казахстана, Израиля, Белоруссии, США, Чехии.

В России сейчас существует порядка 500 литературных премий. В этом контексте весьма скромная по призовому фонду и пиар-обеспечению премия Бажова выглядит, судя по географии премии и именам конкурсантов, очень достойно. Надо думать, соискатели и различные организации: издательства, творческие союзы, библиотеки, учебные заведения, которые представляют произведения на премиальный конкурс, считают важным получить оценку своего литературного труда именно на Урале. И это несмотря на жесткие правила: в финал попадают только три претендента в каждой номинации. Полагаю, так происходит благодаря высокой репутации премии за 20 лет её существования. — отметил председатель оргкомитета премии Вадим Дулепов.

Имена лауреатов почётной награды, присуждаемой по итогам 2018 года, станут известны на торжественной церемонии награждения, которая состоится в Екатеринбурге 24 января, сообщает министерство культуры.

Культура
Бажовский фестиваль готовится к встрече гостей
21.06.2018
Бажовский фестиваль готовится к встрече гостей
Общество
Ремесленники из Австрии станут участниками Бажовского фестиваля
23.05.2018
Ремесленники из Австрии станут участниками Бажовского фестиваля
Культура
25 тысяч почитателей народного творчества посетили Бажовский фестиваль
19.06.2017
25 тысяч почитателей народного творчества посетили Бажовский фестиваль
Общество
Бажовский фестиваль переезжает
  
21.04.2011
Бажовский фестиваль переезжает
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Новая школа на 500 учеников появилась в Сосновском районе
сегодня в 15:38
Новая школа на 500 учеников появилась в Сосновском районе
Культура
Главный герой итальянского фильма «Стажер» встретится с челябинскими зрителями
сегодня в 15:25
Главный герой итальянского фильма «Стажер» встретится с челябинскими зрителями
Хоккей
Артемий Панарин отказался от водки и решил подыскать кодировочный центр
сегодня в 15:18
Артемий Панарин отказался от водки и решил подыскать кодировочный центр
Общество
С челябинскими зрителями поделятся свежим взглядом на любовь
сегодня в 14:41
С челябинскими зрителями поделятся свежим взглядом на любовь
Общество
Бойца ММА Джеффа Монсона прооперировали в миасской клинике
сегодня в 13:38
Бойца ММА Джеффа Монсона прооперировали в миасской клинике
Общество
Челябинские авторы оказались в числе финалистов премии Бажова
сегодня в 13:05
Челябинские авторы оказались в числе финалистов премии Бажова
Общество
Мошенники наживаются на трагедии в Магнитогорске
сегодня в 12:25
Мошенники наживаются на трагедии в Магнитогорске
Общество
Стелы с именами воинов-южноуральцев откроют в Челябинске
сегодня в 11:06
Стелы с именами воинов-южноуральцев откроют в Челябинске
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6