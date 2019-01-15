/ Челябинские авторы оказались в числе финалистов премии Бажова

Жюри Всероссийской литературной премии назвало короткий список премии.

В короткий список литературной премии имени Павла Петровича Бажова, которая январе 2019 года отмечает круглую годовщину, вошли южноуральцы. Так, в число финалистов в номинации «Мастер. Поэзия» попал челябинский автор Александр Самойлов, представивший свою книгу «Водолаз провел под водой четырнадцать лет».

В финал премии вышел и челябинский сборник «Антология современной уральской поэзии: интегративный проект 1980 — 2018 гг.» в номинации «Польза дела», продюсер проекта Марина Волкова, автор — Виталий Кальпиди.

На соискание премии всего было представлено 79 книг — проза, поэзия, публицистика. Ещё 17 просветительских проектов было заявлено на участие в номинации «Польза дела».

Стоит отметить, что участие в конкурсе приняли не только уральские авторы, но и писатели Дальнего Востока, Сибири, центральной России, Поволжья, Москвы и Санкт-Петербурга, и даже русскоязычные авторы из Германии, Казахстана, Израиля, Белоруссии, США, Чехии.

В России сейчас существует порядка 500 литературных премий. В этом контексте весьма скромная по призовому фонду и пиар-обеспечению премия Бажова выглядит, судя по географии премии и именам конкурсантов, очень достойно. Надо думать, соискатели и различные организации: издательства, творческие союзы, библиотеки, учебные заведения, которые представляют произведения на премиальный конкурс, считают важным получить оценку своего литературного труда именно на Урале. И это несмотря на жесткие правила: в финал попадают только три претендента в каждой номинации. Полагаю, так происходит благодаря высокой репутации премии за 20 лет её существования. — отметил председатель оргкомитета премии Вадим Дулепов.

Имена лауреатов почётной награды, присуждаемой по итогам 2018 года, станут известны на торжественной церемонии награждения, которая состоится в Екатеринбурге 24 января, сообщает министерство культуры.