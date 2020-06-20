Грозы, град и сильный ветер прогнозируют в воскресенье в Челябинской области

МЧС предупреждают о возможных ЧС.

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Неблагоприятный прогноз погоды сообщили синоптики на воскресенье, 21 июня, в Челябинской области. В региональном ГУ МЧС России также предупредили о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций. Рассказываем подробнее.

Так, в ночь на 21 июня в Челябинской области прогнозируют дожди, грозы, в отдельных районах туманы. Температура воздуха опустится до +9, +14 градусов. Днём также ожидаются кратковременные дожди, грозы и град. Столбики термометров поднимутся до +18, +23 градусов, на юге до +28 градусов. Ветер западный, северо-западный до 10 метров в секунду, ночью порывы до 14 метров в секунду, днём — до 20.

«В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, угрозой перехода природных пожаров на населенные пункты. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев, увеличение площади природных пожаров до крупных. Сотрудники ведомства обращают внимание граждан на соблюдение мер безопасности при нахождении на улице, при планировании поездок на личном автотранспорте»,— сказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

В Челябинске в воскресенье осадков не ожидается. Ночью столбики термометров опустятся до +10, +12 градусов, днём поднимутся до +20 градусов. Ветер западный, северо-западный до 10 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо позвонить по телефонам 01 или 101.