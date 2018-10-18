/ Сильный ветер и понижение температуры ожидаются на Южном Урале

Опубликован прогноз погоды на конец недели.

По данным гидрометцентра Челябинской области, сегодня, 18 октября, утром на территории региона ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На отдельных участках дорог гололедица.

Днем 18 октября облачно с прояснением, в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха +3 — +8 градусов. Ветер северо-западный 9−14 м/с, отдельные порывы до 17−22 м/с.

В ночь с 18 на 19 октября облачно с пояснениями, местами небольшой мокрый снег. Температура +1 — -4 градуса. Днем 19 октября облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди. Температура воздуха +5 — +10 градусов, ветер северо-западный 5−10 м/с, с порывами до 17 м/с.

В Челябинске днем облачно, с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя. Температура воздуха +4 — +6 градусов по Цельсию. Ветер северо-западный 9−14 м/с, отдельные порывы до 15−20 м/с.

В ночь с 18 на 19 октября облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега, столбик термометра остановится на отметке -2 градуса.

Днем, 19 октября облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде дождя, температура воздуха +8 градусов, ветер северо-западный, западный, 5−10 м/с.