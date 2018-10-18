Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.4 -0.13 75.65 -0.27
Челябинск
сейчас
 
+4 °C
завтра
 
+4 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Сильный ветер и понижение температуры ожидаются на Южном Урале

Сильный ветер и понижение температуры ожидаются на Южном Урале

Опубликован прогноз погоды на конец недели.
сегодня в 06:30
  |  Общество

По данным гидрометцентра Челябинской области, сегодня, 18 октября, утром на территории региона ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На отдельных участках дорог гололедица.

Днем 18 октября облачно с прояснением, в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха +3 — +8 градусов. Ветер северо-западный 9−14 м/с, отдельные порывы до 17−22 м/с.

В ночь с 18 на 19 октября облачно с пояснениями, местами небольшой мокрый снег. Температура +1 — -4 градуса. Днем 19 октября облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди. Температура воздуха +5 — +10 градусов, ветер северо-западный 5−10 м/с, с порывами до 17 м/с.

В Челябинске днем облачно, с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя. Температура воздуха +4 — +6 градусов по Цельсию. Ветер северо-западный 9−14 м/с, отдельные порывы до 15−20 м/с.

В ночь с 18 на 19 октября облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега, столбик термометра остановится на отметке -2 градуса.

Днем, 19 октября облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде дождя, температура воздуха +8 градусов, ветер северо-западный, западный, 5−10 м/с.

Общество
Синоптики озвучили прогноз погоды на День города
06.09.2018
Синоптики озвучили прогноз погоды на День города
Общество
Как одевать школьников на линейку? Прогноз погоды на 1 сентября
30.08.2018
Как одевать школьников на линейку? Прогноз погоды на 1 сентября
Общество
«Хабаровская» погода установилась на Южном Урале
08.08.2018
«Хабаровская» погода установилась на Южном Урале
Общество
Дождливая и облачная погода возвращается в Челябинскую область
25.07.2018
Дождливая и облачная погода возвращается в Челябинскую область
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Происшествия
«Невидимого» пешехода сбили темным вечером в центре Челябинска
  
сегодня в 12:03
«Невидимого» пешехода сбили темным вечером в центре Челябинска
Происшествия
Чупакабра? Неизвестное животное обескровило уток в Магнитогорске
сегодня в 11:59
Чупакабра? Неизвестное животное обескровило уток в Магнитогорске
Происшествия
Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Златоусте
  
сегодня в 11:27
Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Златоусте
Общество
Будущие «Лидеры России» могут перенять опыт спикера Совета Федерации
сегодня в 11:14
Будущие «Лидеры России» могут перенять опыт спикера Совета Федерации
Общество
Минутой молчания и возложением цветов почтили память жертв керченской трагедии
сегодня в 11:05
Минутой молчания и возложением цветов почтили память жертв керченской трагедии
Хоккей
«Трактор» назначил нового ассистента главного тренера
сегодня в 11:01
«Трактор» назначил нового ассистента главного тренера
Общество
Ленинградский мост разберут в следующем году
сегодня в 10:14
Ленинградский мост разберут в следующем году
Общество
Чемпионат «Абилимпикс — Южный Урал 2018» стартовал в Челябинске
сегодня в 09:52
Чемпионат «Абилимпикс — Южный Урал 2018» стартовал в Челябинске
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6