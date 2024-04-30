Сильные порывы ветра прогнозируют в Челябинской области 1 мая

Жителей региона просят соблюдать меры безопасности

Днем 1 мая в Челябинской области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду, предупредили в ГУ МЧС по региону.

«Просим жителей соблюдать меры личной безопасности. Номера экстренных служб: 101, 112», — напомнили в ведомстве.

При сильном ветре лучше оставаться в помещении и закрыть окна. Если стихия застала вас на улице, укройтесь в подземном переходе или подъезде.

По данным челябинского Гидрометеоцентра, в ночь на среду в регионе ожидаются небольшие дожди, температура воздуха по территории области будет колебаться в пределах +3...+8 градусов.