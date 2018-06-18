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Названа причина обысков в администрации Чебаркульского района

Силовики провели в мэрии почти два часа.
сегодня в 16:37
  |  Общество

Правоохранители нагрянули в администрацию Чебаркульского муниципального района сегодня, 18 июня. В ведомстве пояснили: силовиков интересовал контракт на строительство водопровода, заключенный администрацией Тимирязевского сельского поселения. На ознакомление с документами у них ушло около 1,5 часов.

Проверка проходила без участия отряда особого назначения. Сотрудники администрации работали в штатном режиме. В заключении по итогам проверки отмечено, что документов, представляющих интерес для следствия, в кабинете главы и других кабинетах администрации Чебаркульского района не обнаружено. — пояснили сайту «Первый областной» в районной администрации.

Известно, что на месте работала оперативно-следственная группа МВД. В пресс-службе пока никак не комментируют ситуацию.

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