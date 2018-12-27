/ Стала известна причина обысков в офисах «Красное&Белое» в Челябинске

ФСБ нагрянула в челябинские и московские представительства сети.

ФСБ провела обыски в челябинских и московских офисах крупной сети алкогольных магазинов «Красное&Белое», сообщает ТАСС. По предварительным данным, они связаны с подозрением в обороте в контрафактной продукции и неуплате налогов. Следственные действия начались еще утром 26 декабря.

В головном офисе в городе Челябинске компании «Красное&Белое», а также на складах сети, проходят следственные действия. В настоящее время изучается документация компании. — рассказал агентству источник в правоохранительных органах.

Факт обысков подтвердили и в самой сети. Так, в официальных аккаунтах «Красное&Белое» в соцсетях стали появляться посты, на которых сотрудники ФСБ находятся в офисе компании. Каждый из них сопровожден хэштегом #кбживи.

Искали новогодние сладкие подарки, но не нашли. Они все уже у Деда Мороза. Магазины пока работают, полны напитков и товаров. Что будет завтра мы не знаем. — гласит пост на официальной странице «Красное&Белое» во «ВКонтакте».

Добавим, «Красное&Белое» — крупная российская сеть магазинов по продаже алкоголя. Она входит в десятку крупнейших продовольственных сетей России. В октябре этого года ее владелец Сергей Студенников был включен в список долларовых миллионеров по версии Bloomberg.