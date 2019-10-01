Сотрудников администрации Сосновского района подозревают в афере с недвижимостью

Об обысках в здании администрации сообщили телеграм-каналы.

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В администрации Сосновского района Челябинской области прошли обыски. Информацию об этом разместили местные телеграм-каналы. По словам их источников, силовиками был задержан заместитель главы Сосновского района Игорь Азархин.



Как утверждают телеграм-каналы, причиной задержания стали махинации с недвижимостью. Также сообщается, что была задержана начальник управления строительства Ольга Антель Получить комментарий в ГУ МВД России по Челябинской области, СУ СК РФ по Челябинской области и прокуратуре Челябинской области — не удалось. Ведомства не подтверждают, но и не опровергают данную информацию.