/ Главу ПФР Магнитогорска увели из кабинета силовики

Возбуждено несколько уголовных дел о должностных преступлениях.

В Магнитогорске уже неделю проверяют отделение ПФР. Накануне стало известно, что глава отделения, Любовь Штейн, задержана после очередного визита сотрудников ФСБ и следственного комитета. Причина в возбуждении сразу нескольких уголовных дел против нее.

Сейчас расследуются несколько дел о должностных преступлениях в Пенсионном фонде. — сообщил сайту «Первый областной» и.о. старшего помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Валентин Ведерников.

Получить комментарий в пресс-службе ФСБ не удалось. По номерам ПФР Магнитогорска также никто не отвечает.

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