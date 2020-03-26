Сигареты на сумму свыше 55 тысяч рублей украли из магазина в Златоусте

Подозреваемого нашли по приметам, описанным заявителем.

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В Златоусте Челябинской области неизвестный проник в магазин и похитил оттуда табачные изделия на сумму свыше 55 тысяч рублей. В полицию обратился представитель магазина с описанием примет похитителя.

Известно, что инцидент произошёл в ночное время суток. Подозреваемый пробрался в магазин, похитил оттуда сигареты, а затем их продал, потратив вырученные деньги на свои нужды.

«Сотрудники полиции по приметам задержали ранее судимого за имущественные преступления местного жителя 2002 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по части части 2 статьи 158 УК РФ „кража“. Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы сроком до 5 лет»,— сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.