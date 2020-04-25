Сигареты на сумму 37 миллионов рублей нашли полицейские у магнитогорца

Мужчина хранил немаркированный товар для дальнейшей реализации в своём гараже.

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В Магнитогорске Челябинской области мужчина нелегально продавал немаркированную табачную продукцию. За реализацию своего товара южноуралец планировал получить более 37 миллионов рублей. Подробнее сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Известно, что магнитогорец 1980 года рождения, имея постоянное место работы, продавал табачную продукцию с территории собственного гаража, а также складских помещений. Всего у мужчины находилось более 250 пачек сигарет.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 УК РФ „производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации“. За совершение данного противоправного деяния действующим законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет»,— сообщили в ведомстве.

Известно, что ранее подозреваемый не был судим. Решением суда ему назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.